La prevenzione viaggia in treno: nelle Marche tornano i “Frecciarosa” per combattere i tumori al seno

ANCONA - A ottobre ritorna il “treno della prevenzione” del tumore al seno. Parte la tredicesima edizione di “Frecciarosa”, un’iniziativa di Fondazione IncontraDonna e Ferrovie dello Stato Italiane con il patrocinio del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con la partecipazione della Società scientifica Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica), di Enti e Istituzioni.

Fino al 31 ottobre – mese internazionale per la prevenzione e la cura del tumore del seno - medici e volontari si troveranno a bordo dei treni ad alta velocità, ma anche su Intercity e regionali, per raggiungere un pubblico vasto e diversificato.

“Frecciarosa”, in treno contro il tumore al seno: i convogli nelle Marche

Anche le Marche saranno interessate dalla campagna di prevenzione del tumore al seno, con quattro treni a bordo dei quali medici e volontari saranno a disposizione per consulenze e distribuzione di materiale informativo.

Mercoledì 11 ottobre su due Regionali tra Pescara e Ancona (il 4210 da Pescara in partenza da 10.15 con arrivo nella città dorica alle 12.17 e il 4217 in partenza da Ancona alle 13.45 con arrivo a Pescara alle 15.40) e venerdì 20 ottobre su due Intercity, l’IC 605 in partenza da Rimini alle 11.15 con arrivo ad Ancona alle 12.23 e l’IC 610 in partenza dalla città dorica alle 14.38 con arrivo a Rimini alle 15.45.

L’obiettivo è effettuare consulti “a bordo” dei treni mentre nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale sarà operativo un desk informativo con volontari per fornire informazioni sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce.

Altra novità dell’edizione 2023 è la distribuzione del “Disco Vaccinale”, strumento di facile consultazione per la promozione di una cultura delle vaccinazioni ad ogni età. Punto di forza rimane sempre la distribuzione a bordo treno del “Vademecum della Salute”: una brochure informativa per corretti stili di vita mirata alla prevenzione oncologica. Quest’anno il booklet è stato anche tradotto in inglese ed è disponibile sul sito frecciarosa.it, dove saranno anche previsti teleconsulti due giorni a settimana per l’intero mese.