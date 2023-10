Glitter addio da domani, l'Unione Europa li vieta per ridurre le microplastiche: da quando e su quali prodotti

La Commissione Europea vieterà la vendita di prodotti ai quali sono state aggiunte intenzionalmente microplastiche, come detersivi, cosmetici o giocattoli, tra gli altri, sulla base della legislazione comunitaria sulle sostanze chimiche (Reach) per impedire il rilascio nell'ambiente di circa mezzo milione di tonnellate di queste particelle sintetiche.

L'obiettivo

Questo nuovo standard fa parte degli sforzi dell’Unione per raggiungere l’obiettivo di ridurre l’inquinamento da microplastiche del 30% entro il 2030. Uno degli scopi dell’Agenda 2030, che a questo tema allude nei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG). Nello specifico, l’SDG 13 mira a porre il cambiamento climatico come una priorità per paesi, aziende e individui e l’SDG 14 si riferisce alla conservazione e sostenibilità degli oceani, dei mari e delle risorse idriche.

Su quali prodotti influisce?

La restrizione adottata riguarda tutte le particelle di polimeri sintetici inferiori a cinque millimetri che siano organiche, insolubili e resistenti alla degradazione con l’obiettivo di ridurre le emissioni microplastiche intenzionali dal maggior numero possibile di prodotti. Quali?

Materiale riempitivo granulare nelle superfici sportive sintetiche.

Cosmetici in cui le microplastiche vengono utilizzate per molteplici usi come l'esfoliazione (microsfere).

Detergenti.

Ammorbidenti.

Fertilizzanti.

Prodotti fitosanitari.

Giocattoli.

Medicinali.

Dispositivi medici.

Sono esenti dal divieto di vendita i prodotti utilizzati nei siti industriali o che non rilasciano microplastiche durante l’uso, ma i produttori dovranno fornire istruzioni su come utilizzare e smaltire il prodotto per evitare emissioni di microplastiche.

Quando è la data di entrata in vigore

Le prime misure, come il divieto dei glitter antiaderenti e delle microsfere, inizieranno ad applicarsi con l'entrata in vigore della restrizione, dal 15 ottobre.