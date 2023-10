Fuori Brodetto 2023, a Fano terza settimana di serate speciali: da martedì 24 a venerdì 27 ottobre

FANO - Continuano le Serate Speciali di Fuori Brodetto: fino al 19 novembre in 32 ristoranti della provincia di Pesaro e Urbino, si può gustare la personale versione del tipico piatto di mare al prezzo stabilito da ciascun ristoratore. Martedì 24 ottobre si fa tappa a Villa Marina (Via degli Schiavoni, 22 - T. 0721 808782) dove il giovane e talentuoso chef Simone Lodovichetti, prepara il suo brodetto tradizionale fanese, composto da tutte le specie classiche di pesci (ad esempio tracina, mazzola, triglia) ma anche da qualche aggiunta particolare, a seconda della disponibilità, come cozze e vongole o anche mazzancolla e canocchie.

Mercoledì 25 ottobre al ristorante Il Galeone (Piazzale G. Amendola, 2 - T. 347 9383785) lo chef Marco Vegliò propone il brodetto tradizionale “con pesci che vanno dalle 11 alle 14 tipologie e naturalmente cipolla, olio, aceto e concentrato di pomodoro. Ciò che si differenzia dalla tradizione è che il pesce è interamente sfilettato e se il mare lo permette, vengono anche aggiunte specie più pregiate come i crostacei”. A testimonianza che la filosofia di questo ristorante è l'attenzione e la continua ricerca della qualità.

Giovedì 26 ottobre a La Liscia da Mr. Ori (Via Giacomo Puccini, 2 - T. 0721 809781) si assaggerà il brodetto della tradizione. «Il brodetto - dice Mr. Ori - è diventato il simbolo della zuppa di pesce in Italia. Dopo 20 anni, grazie all’impegno di tanti, anche dei ristoratori, vengono a Fano da tutta Italia per assaggiare la zuppa, ormai più conosciuta a livello nazionale, quindi obiettivo raggiunto, ora speriamo di farlo conoscere anche in Spagna».

Tappa a Pesaro

Venerdì 27 ottobre tappa a Pesaro alla Baia delle Sirene (Via Berna, 6 - T. 320 0384817), Monica Salvatore la titolare e lo chef Omar Sabali presentano il menu della serata speciale: entrata con crostino di nasello mantecato accompagnato da un flut di vino Brut, brodetto di pesce fatto con pomodoro fresco e pesce fresco nostrano accompagnato da un calice di vino rosato. Per chiudere torta al limone guarnita con riduzione al mojito.

Nelle serate speciali, oltre al brodetto, il menù comprenderà una seconda proposta legata alla tradizione e individuata grazie alla collaborazione con l’iniziativa ‘Fano gastronomica’ lanciata dall’Assessorato al Turismo del Comune di Fano e finalizzata alla valorizzazione della cucina e delle eccellenze del territorio.

Coloro che parteciperanno alle serate speciali potranno fare parte della giuria votando il brodetto proposto dal ristorante. Il voto popolare andrà ad aggiungersi a quello della giuria tecnica e decreterà i due brodetti finalisti che si scontreranno nella serata di gala conclusiva in programma il 26 novembre a Villa Piccinetti, messa a disposizione da Antonella Capomagi e Carlotta Piccinetti. Il ristorante vincitore del contest, volerà in Spagna per rappresentare il territorio e la nostra cucina di mare al concorso internazionale della fideuà di Gandia.

Il circuito

Nei ristoranti del circuito sarà disponibile anche l’originale abbinamento con la Brodetto Beer, la birra lanciata con successo da Confesercenti la scorsa estate e prodotta dal Birrificio Renton di Fano per accompagnare al meglio la zuppa di pesce della marineria fanese.

Fuori Brodetto è l’iniziativa autunnale di BrodettoFest promossa da Confesercenti, Federazione dei Ristoratori, Camera di Commercio, Comune di Fano e Regione Marche.

Tutte le informazioni, l’elenco dei ristoranti aderenti e il calendario delle serate speciali è on line su www.brodettofest.com.

Ristoranti aderenti e serate speciali

FANO

AL MARE

AL VECCHIO DOC - Serata speciale 3 novembre

CAFFE’ DEL PORTO - Serata speciale 14 ottobre

CRUISER CAFE’ & RESTAURANT - Serata speciale 16 novembre

DA CIARRO - Serata speciale 12 novembre

DALLA VECCHIA ZIA ADA - Serata speciale 13 novembre

FORAVIA - Serata speciale 14 novembre

IL BARONE ROSSO - Serata speciale 20 ottobre

IL BORGO DEL FARO - Serata speciale 11 ottobre

IL GALEONE - Serata speciale 25 ottobre

IL GATTOPARDO - Serata speciale10 ottobre

IL GIARDINO DEI SAPORI - Serata speciale 17 ottobre

LA LISCIA DA MR.ORI CASA ORAZI - Serata speciale 26 ottobre

LA MANDRIA - Serata speciale 8 novembre

LA PERLA - Serata speciale 18 ottobre

LA TAVERNA DEI PESCATORI - Serata speciale 12 ottobre

LA TRESSA

OSTERIA DALLA PEPPA - Serata speciale 9 ottobre

OSTERIA LE CESARINE - Serata speciale 2 novembre

RISTORANTINO DA SANTIN - Serata speciale 4 novembre

SAPORI ROMANI - Serata speciale 7 novembre

TRATTORIA OSTERIA DA UGO - Serata speciale 15 novembre

VECCHIA FANO - Serata speciale 22 ottobre

VILLAMARINA - Serata speciale 24 ottobre

PESARO

BAIA DELLE SIRENE - Serata speciale 27 ottobre

GIBAS - Serata speciale 9 novembre

ISABETTA RONDINA CHEF - Serata speciale 13 ottobre

LA COPPA - Serata speciale 18 novembre

LO SCUDIERO - Serata speciale 17 novembre

VOLTA DELLA GINEVRA - Serata speciale 19 ottobre

MAROTTA

LA RIVA DA FRANCO - Serata speciale 10 novembre

COLLI AL METAURO

CASA OLIVA - Serata speciale 11 novembre

VILLA PICCINETTI - SERATA FINALE DOMENICA 26 NOVEMBRE

Le collaborazioni

Oltre alla partnership con ‘Fano Gastronomica’ e Villa Piccinetti, l’iniziativa avvia altre preziose collaborazioni: si inaugura la convenzione con Banca di Credito Cooperativo di Fano che prevede per i soci BCC la possibilità di gustare i menù del Fuori Brodetto con una scontistica dedicata.

L’istituto di credito favorirà la promozione dell’iniziativa comunicando agli associati il calendario delle serate speciali e la promozione a loro riservata. Fondamentale, inoltre, la collaborazione con gli operatori della filiera ittica Antonio Gaudenzi (Antonio Gaudenzi srl) ed Eros Bocchini (New Copromo). Le due aziende locali riforniranno i ristoratori aderenti al circuito, garantendo la provenienza e la freschezza del pescato nostrano. Collaborano, inoltre, in giuria tecnica APCI (Associazione Professionale Cuochi Italiani), Accademia Italiana Gastronomia Gastrosofia, Disciples Escoffier International e Chaîne des Rôtisseurs coordinati dallo chef Antonio Bedini e i tre esperti della ‘Fano Gastronomica’ Corrado Piccinetti, Fiorenzo Giammattei e Otello Renzi. Farà parte, inoltre, della giuria anche il gastronomo Alfredo Antonaros.