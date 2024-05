Problema di matematica impossibile per 2.000 anni, lo risolvono due liceali: «Motivate dal premio in denaro»

Non si finisce mai di imparare, e anche dopo duemila anni di studio, riflessioni e sperimentazioni si può sempre scoprire una nuova prospettiva, finora rimasta nascosta. La rivelazione può arrivare in maniera inaspettata e, anziché provenire dalle mani esperte di un anziano scienziato, sbocciare dal genio di due liceali della St. Mary's Academy, una scuola cattolica di New Orleans.

Calcea Johnson e Ne'Kiya Jackson hanno deciso di partecipare a una competizione di matematica e hanno lasciato tutti a bocca aperta: le due ragazze sono riuscite a elaborare una risoluzione per un problema matematico che per 2.000 anni è stato considerato impossibile, relativo al teorema di Pitagora.



La scoperta

Il successo delle due adolescenti ha suscitato l'attenzione di tutto il mondo della matematica e 60 minutes ha deciso di intervistare le studentesse della St.

Mary's Academy, dove tutti sono incoraggiati ad andare oltre i propri limiti e a credere di avere infinite possibilità. «Qui è lo standard - dichiara Christina Blazio, alunna della scuola -, il nostro obiettivo è l'eccellenza per chiunque frequenti l'istituto».

Nel dicembre del 2022, Ne'Kiya Jackson e Calcea Johnson hanno partecipato a un concorso di matematica aperto a tutta la scuola e che prometteva un premio in denaro, un incentivo che ha interessato entrambe: «I soldi mi hanno motivata», dice la prima, «Certo, ho pensato "500 dollari sono un sacco di soldi. Vorrei almeno provare", aggiunge la seconda».

Ma qual era la consegna del concorso? «Bisognava creare una nuova dimostrazione del Teorema di Pitagora. Venivano fornite alcune informazioni su come iniziare», risponde Calcea. Per chi avesse dimenticato gli insegnamenti del liceo o abbia deciso volontariamente (o meno) di rimuovere quei dati dalla mente, il Teorema di Pitagora è quello che afferma che in un triangolo rettangolo, il quadrato costruito sull'ipotenusa è equivalente alla somma dei quadrati costruiti sui cateti. Per riassumere: a² + b² = c².

Entrambe le studentesse avevano studiato geometria e un po' di trigonometria. Nonostante ci siamo più di 300 diverse dimostrazioni del Teorema di Pitagora attraverso l'algebra e la geometria, per circa 2.000 anni si è pensato che fosse impossibile dimostrarlo con la trigonometria. Eppure, le due non si sono tirate indietro e per due mesi hanno passato quasi tutto il loro tempo libero a provare, fare ipotesi e calcolare.

La mamma di Calcea ha dichiarato: «Ho provato a vedere quello che stava facendo e c'erano pagine e pagine e pagine di roba, più di 20, 30 pagine per questo problema». È stata la prof di matematica della scuola a dare il via alla competizione, ma non credeva che qualcuno avrebbe effettivamente raggiunto una risoluzione: «Cercavo solo di spronare un po' l'ingegno».

L'unica altra prova documentata è di Jason Zimba nel 2009. Le due studentesse, senza dubbio brillanti, hanno avuto la possibilità di presentare il proprio lavoro alla conferenza della American Mathematical Society e la notizia ha fatto subito il giro del mondo. Presto, le ragazze sono state invitate in Corea del Sud, elogiate da Michelle Obama e hanno ricevuto le chiavi della città di New Orleans.