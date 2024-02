Donna delle pulizie licenziata per aver mangiato gli avanzi di un panino. «Consumato cibo senza autorizzazione»

Una donna delle pulizie è stata licenziata per aver mangiato un panino al tonno avanzato da un evento presso un importante studio legale di Londra. La donna, Gabriela Rodriguez, ha consumato lo spuntino (da 1,50 euro) lasciato su un piatto negli uffici degli avvocati del Devonshire. La 39enne è stata accusata di furto da parte dell'azienda per cui lavorava, la Total Clean. L'impego era il suo unico reddito, grazie al quale riusciva a mantenere la figlia di 10 anni. Total Clean, che l'anno scorso ha registrato profitti per 1,6 milioni di euro, ha detto alla signora Rodriguez che il suo gesto aveva «distrutto irrevocabilmente» la loro fiducia. La donna, che guadagnava circa 13,08 sterline l'ora, ha tentato di appellarsi contro la decisione, senza successo.

La lettera

Ora i dirigenti sindacali hanno criticato la decisione di Total Clean, descrivendola come «al di là di ogni ragionevolezza e comprensione». Rodriguez aveva avuto un «record impeccabile» nel suo lavoro, ha detto il sindacato UVW per i lavoratori migranti, e aveva sinceramente creduto che le fosse permesso mangiare il cibo avanzato dall'evento aziendale. Nella lettera di appello, il sindacato ha scritto che c'erano «vassoi pieni di panini avanzati che erano stati preparati per il personale».

La protesta

La decisione di licenziare la signora Rodriguez con l'accusa di aver preso «proprietà del cliente... senza autorizzazione o giustificazione» ha spinto gli attivisti a protestare davanti all'ufficio dello studio legale armati di scatolette di tonno e panini. I manifestanti avevano cartelli con la scritta «licenziati per un panino?» e «noi non siamo lo sporco: puliamo».

Justice for cleaner Gabriela Rodriguez! Gabriela was sacked by her employer for having eaten a leftover sandwich after a lawyers' meeting. How heartless can you get? https://t.co/66TaaqmD5a — Paul Embery (@PaulEmbery) February 19, 2024

L'azienda

Il segretario generale dell'UVW Petros Elia ha dichiarato: «Gli addetti alle pulizie vengono regolarmente licenziati per motivi banali e, secondo noi, discriminatori, come questo ogni giorno in tutto il paese».

Il sindacato sta ora aiutando Gabriela a intraprendere un'altra azione legale per ingiusto licenziamento e discriminazione. In una dichiarazione, Total Clean ha accusato UVW e Gabriela di "informazioni fuorvianti e inaccurate", ma ha rifiutato di specificare. L'azienda ha dichiarato: «Per noi è importante mantenere l'integrità della nostra forza lavoro e del nostro servizio assicurandoci di affrontare in modo appropriato qualsiasi azione che mini il duro lavoro e la reputazione del nostro incredibile team. Per questo, fiducia e onestà sono di fondamentale importanza».