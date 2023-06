Diletta Leotta e il primo incontro con Loris Karius: «Amore a prima vista grazie alla figlia di Berlusconi»

Diletta Leotta sta per diventare mamma per la prima volta ed è elettrizzata all'idea. Durante le puntate del suo nuovo podcast "Mamma Dilettante", la conduttrice si sta avvicinando sempre di più al nuovo mondo di cui farà parte tra poco e vuole farsi trovare preparata. La piccola di casa è attesa per la fine di luglio o inizio agosto e il papà Loris Karius non vede l'ora di abbracciarla.

Diletta e Loris si sono conosciuti lo scorso ottobre e la quasi mamma Diletta ha raccontato come ha incontrato l'amore della sua vita. (C'entra una delle figlie di Silvio Berlusconi)

Diletta Leotta di recente ha raccontato il primo incontro con il suo fidanzato e papà della sua bambina, Loris Karius. La conduttrice di Dazn ha confessato che si trovava a Parigi per assistere alle sfilate della Paris Fashion Week e, una sera, lei e le sue amiche hanno deciso di cenare in un noto ristorante parigino.

All'improvviso, Loris ha fatto il suo ingresso nel locale e Diletta ne è rimasta molto colpita. «Ho proprio detto alle mie amiche che era appena entrato l'uomo della mia vita», purtroppo, però, Diletta non era molto brava a parlare inglese, quindi non aveva la minima intenzione di andare verso di lui, che le aveva notate parlare sottovoce e si era affacciato verso il loro tavolo.

Una delle sue amiche, tuttavia, non si è arresa. Si trattava di Barbara Berlusconi, che invece, l'inglese lo parla molto bene. Barbara si è presentata a Loris e gli ha chiesto di sedersi con loro per potergli, subito dopo, presentare la sua amica Diletta Leotta e da quel momento i due non si sono più lasciati.

«Vorremmo tutte un'amica come Barbara» hanno commentato i fan che aspettano con ansia il giorno del parto.