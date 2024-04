Dieta mediterranea, la dietista (che l'ha studiata in Italia) e i quattro prodotti da comprare quando si fa la spesa

La dieta mediterranea è considerata uno dei modi più salutari di mangiare, tanto da colpire e affascinare anche chi non vive nel bacino mediterraneo da cui il modello nutizionale nasce (Spagna, Italia, Grecia). Tra i non autoctoni che hanno assaggiato questo tipo di dieta tanto da innamorarsene c'è la dietista Sheela Prakash che ha sviluppato un passione per lo stile di vita mediterraneo proprio mentre studiava nel Belpaese.

«Mica mangiano solo piatti enormi di pasta in continuazione, anzi. Inseriscono le verdure a ogni pasto. Le porzioni sono più piccole, consumano molto pesce, grassi sani, olio d'oliva e miele. Mangiano bene e si godono il cibo», ha dichiarato a Business Insider. «Non si tratta solo di mangiare del cibo, ma di goderselo», ha aggiunto. Ecco allora una lista di quattro prodotti, provenienti proprio da questa tipica dieta, che Sheela Prakash ha voluto consigliare ai lettori.

Insalata

Prakash ha dichiarato di iniziare ogni spesa concentrandosi soprattutto sulle verdure di stagione, ma ama anche le insalate già lavate, un contorno veloce e salutare a qualsiasi pasto. «Non devo prepararla, non devo cucinarla.

Non ci sono scuse per non mangiare una verdura a cena o a pranzo quando c'è l'insalata», ha detto. Le verdure sono ricche di vitamine come la vitamina K, di minerali (calcio e ferro) e di antiossidanti.

Limoni

Durante la spesa, prima di lasciare il reparto dell'ortofrutta, non si fa mai mancare una scorta di limoni per aggiungere «brillantezza e complessità» ai piatti. «È un ingrediente versatile che posso usare per dare un sapore delizioso alle mie ricette», ha detto.

L'aggiunta di acidità alle verdure può contribuire ad amplificarne il sapore creando un pasto delizioso e denso di nutrienti senza carne (consumata con moderazione nella dieta mediterranea), si legge su BI. Quel tocco in più può «aiutarvi a sentirvi soddisfatti» dopo aver mangiato «senza dover ricorrere a ingredienti elaborati o confezionati o all'aggiunta di sale o zuccheri». I limoni sono anche una buona fonte di vitamina C, che favorisce un sistema immunitario sano.

Fagioli in scatola

«Ogni fagiolo è un buon fagiolo. Possono aggiungere proteine e fibre alla cena. Per me sono sempre una salvezza a pranzo», dice la dietista. I fagioli sono stati persino definiti un «superalimento per la longevità», in quanto sono comunemente consumati nelle aree del mondo in cui le persone hanno maggiori probabilità di vivere fino a 100 anni (o anche oltre), scrive Business Insider. A breve termine, mangiare più fagioli ha benefici in quanto mantiene la digestione sana e aiuta a sentirsi sazi più a lungo dopo aver mangiato.

Farro

Non può mancare il carboidrato, e per Sheela Prakash il migliore da avere in dispensa è il farro, famoso per essere stato la base dell'alimentazione delle legioni romane che partirono alla conquista di quello che sarebbe divenuto l'impero. Veniva usato soprattutto per preparare pane, focacce (libum) e polente.

«Mi piace molto la sua consistenza, è davvero molto soddisfacente da mangiare. Ti riempie», ha detto. Può essere utilizzato in ricette che prevedono l'uso di riso o pasta, ad esempio come base per una fonte proteica magra come il pollo, e in piatti particolarmente saporiti, in modo che i cereali possano assorbire tutto il sapore. A differenza dei cereali più raffinati come il riso bianco, il farro è ricco di sostanze nutritive come proteine, fibre, vitamine del gruppo B e magnesio.