Dermatite atopica: nuova terapia sperimentale anche all'ospedale di Torrette

È la più comune malattia infiammatoria della pelle tanto che, solo nelle Marche, ne soffrono oltre 125mila persone. La dermatite atopica è una patologia invalidante che colpisce sempre più adulti, molti nel pieno della loro vita sociale e professionale, anche se si manifesta diffusamente pure in età pediatrica. Finalmente però, grazie alle nuove terapie e ai passi avanti fatti dalla ricerca, si aprono nuovi scenari di cura.

La terapia

L'Aifa ha di recente approvato una terapia innovativa che è già disponibile presso l'Azienda ospedaliero universitaria delle Marche.

Ancora una volta, dunque, l'Agenzia italiana del farmaco affida alla Clinica dermatologica, guidata dalla professoressa Annamaria Offidani, una delle proprie sperimentazioni. «Negli ultimi anni la ricerca ha fatto grandi passi in avanti consentendo di sviluppare soluzioni terapeutiche più mirate, selettive ed efficaci spiega la professoressa Offidani . Di recente Aifa ha approvato Upadacitinib che agisce rapidamente non solo sul prurito ma anche sulle lesioni cutanee, bloccando le molecole che favoriscono l'infiammazione e, al contempo, mantenendo costante nel tempo il beneficio clinico. Purtroppo nelle Marche registriamo un numero crescente di pazienti. La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica della pelle molto frequente che si presenta come una patologia complessa e multifattoriale spiega ancora la Offidani, che aggiunge - La sua sintomatologia impatta enormemente sulla qualità di vita dei pazienti che sono costretti a subire un impatto profondo sia da un punto di vista psicologico che sociale».

I sintomi

Non si tratta solo di un fatto estetico. Negli adulti le lesioni cutanee provocate dalla dermatite atopica, che è nota anche come eczema, tendono a investire le zone del collo, décolleté, la parte interna dei gomiti, il retro delle ginocchia, le mani, i piedi, il viso e il cuoio capelluto. Purtroppo i sintomi principali della malattia, come il prurito intenso, le escoriazioni, i forti arrossamenti della pelle, possono condizionare molto negativamente la vita personale e le relazioni sociali, con conseguenti ricadute sulla quotidianità, anche nei luoghi di lavoro. Insieme ai periodi di prurito intenso, con il conseguente istinto di grattarsi, le lesioni lasciano spesso la pelle screpolata, squamosa ed essudante. «La dermatite atopica colpisce circa il 10% degli adulti e il 25% dei bambini. Nei primi si tratta di un qualcosa che non colpisce solamente la pelle ma l'intero organismo» avverte ancora la Offidani.

I bambini

Non è da sottovalutare nemmeno l'impatto sui bambini. Una recente indagine DoxaPharma presentata all'ultimo congresso dell'European Academy of Dermatology and Venereology ha rivelato che il 63% dei bimbi la percepisce come un limite alla vita quotidiana, oltre uno su due tenta di nascondere i segni della malattia e il 40% non è a proprio agio guardandosi allo specchio e ha paura del giudizio degli altri. Così, più di due piccoli pazienti su tre soffrono di un forte stress a causa dello stato della loro pelle, e pure il 47% dei loro genitori vive con stress, tristezza e depressione la malattia dei figli.

Le visite

La Clinica di Dermatologia dell'Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche mette a disposizione dei propri pazienti, comunque, un'attività ambulatoriale specializzata nella diagnosi e nella cura della malattia, sia per i bambini che per gli adulti. Per accedere alle visite basta solo una prenotazione tramite il Cup, il Centro Unico Prenotazioni.