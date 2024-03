La squisita "coradella" delle terre pesaresi: ecco la ricetta completa per non sbagliare a tavola

La ricetta è delle alte terre del pesarese, dove la "coradella" si declina con la "d". Lavare le interiora dell'agnello (1, 2 kg di budellini, animelle, fegato, cuore, polmone) sotto acqua corrente e aceto, aprire i budellini e intrecciarli. Sbianchire in acqua e aceto per qualche minuto separatamente le interiora e far raffreddare. Tagliare in pezzetti piccoli ma non troppo.

Il procedimento

Far dorare tagliati a metà in 3 dl di olio evo, 3 spicchi d'aglio privati dell'anima. Toglierli e unire all'olio aromatizzato la coratella inserendo per prima, per 10 minuti, la parte bianca (polmoni), bagnare con del vino bianco, lasciar evaporare e poi unire la parte rossa (cuore, fegato e budellini). Cuocere a fuoco basso con un coperchio. Unire un po' di brodo vegetale e a tre quarti di cottura unire l'aglietto fresco (200 gr) sale e pepe. A fine cottura, spolverare con del prezzemolo tritato e qualche goccia di succo di limone. Servire.