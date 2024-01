«Non faccio l'amore da due anni, sono così bella che gli uomini si sentono intimiditi e non ci provano»

Il prezzo da pagare per essere troppo belli ammonta a due anni senza sesso. Non lo dice la scienza, ma lo sostiene la modella svedese Amber Johanssen, di 37 anni. Ricca, sfacciata, indipendente e seguita da mezzo milione di persone sui social, l'influencer ha tutte le carte in regola per essere corteggiata dagli uomini, ma a detta sua «i ragazzi hanno paura di lei, si sentono intimiditi dalla bellezza e non le chiedono mai di uscire». Infatti, l'influencer non ha rapporti sessuali da un paio di anni.

Ma quanto vale avere tanti soldi e un corpo da favola se poi gli uomini non ci provano?

L'influencer cerca l'amore vero e un uomo che non abbia paura di rivolgerle la parola solo perchè «è troppo bella» e potrebbe sentirsi in imbarazzo.

La modella non vuole più essere single e sente il bisogno di avere una storia seria o perlomeno un appuntamento, che non ha da più di due anni.

«Non esco con un uomo né faccio sesso da due anni, ma non per scelta. Semplicemente non riesco a trovare il ragazzo giusto. Il mio lavoro ostacola la mia vita amorosa e sessuale. I ragazzi si sentono intimoriti da me, hanno paura», ha confidato la modella al Mirror. Amber grazie al suo lavoro e alle sponsorizzazioni guadagna 60 mila euro al mese, ma l'attenzione che riceve dai suoi 500 mila follower ora non gli basta più.

La modella ha confessato di aver scaricato diverse app di appuntamenti per incontrare l'uomo dei suoi sogni, ma anche in quel caso tutti i ragazzi con cui ha fatto match sono scappati da lei. Secondo Amber non la prenderebbero sul serio, perché non credono che una donna così bella possa aver bisogno di cercare un uomo tramite un sito di incontri. In molti l'hanno presa in giro pensando fosse un account falso.

«L'ultima volta che ho provato a organizzare un appuntamento, il ragazzo mi ha dato buca qualche minuto prima di incontrarci. Onestamente penso che fosse intimidito dal mio successo e dalla mia bellezza», ha spiegato la modella.