Wanda Nara e Icardi, San Valentino da separati: cosa succede ora, fan perplessi

Wanda Nara e Mauro Icardi, un San Valentino da separati in casa. Lei a Roma, lui a Parigi. Cosa succede in casa di una delle coppie più discusse e amate del gossip? Aria di crisi? Per ora nulla di tutto ciò, ma di sicuro il giorno degli innamorati passato lontani non è passato inosservato ai fan. Wanda ha trascorso la serata di San Valentino negli studi Mediaset come opinionista del Grande Fratello, Maurito in ritiro con il suo Paris Saint Germain in attesa della partita di oggi del Psg in trasferta contro l'Amiens nella Ligue 1.

Ultimo aggiornamento: 12:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui social solo lui ha postato una stories di auguri all'amata Wanda . Lei niente, solo foto del Gf Vip. I fan si chiedono: cosa succederà ora? Solo un caso dettato dagli impegni lavorativi dei due oppure c'è qualcosa d'altro su cui indagare.Intanto, c'è la voce di mercato che Mauro Icardi sia pronto a tornare in Italia per giocare con la Juventus la prossima stagione. La sua crisi di gol con il Psg sarebbe per così dire, pilotata. Insomma, la voglia di calcio italiano è tanta e a poco più di un anno dal divorzio con l'Inter, Maurito e Wanda sono al lavoro per un clamoroso rientro.