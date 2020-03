Wanda Nara nuda, lo scatto hot fa impazzire i fan. Ma c'è chi la insulta: «*****virus»

Wanda Nara nuda su Instagram. La bionda showgirl argentina ha postato una foto super sexy sul suo profilo ufficiale Instagram. Senza reggiseno in una posa decisamente sensuale e provocante.

Solo con addosso in paio di pantaloni neri attillati. In poche ore il post ha fatto il boom di like e commenti dei fan scatenati e in estasi. Ma sono state tante anche le critiche e gli insulti social. "Vergognati" scrive un follower forse infastidito dalla posa troppo provocante. C'è addirittura qualcuno che inventa giochi di parole decisamente fuoriluogo con l'epidemia virale in corso: "Cornavirus", scrivono infatti tra il serio e lo scherzoso.

Insomma, Wandita fa sempre parlare di sé. In attesa di tornare a Roma per la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in cui Wanda Nara ha il ruolo di opinionista, la show girl ha seguito nel weekend le gesta del marito calciatore Mauro Icardi. Davanti alla tv con i figli ha esultato per il gol dell'attaccante ex Inter con il suo Paris Saint Germain nel campionato francese. Wanda Nara non è nuova a farsi fotografare in pose sexy o di nudo artistico. Anche nel recente passato si era esibita in altri scatti che non erano passati inosservati. Il tutto per la gioia dei suoi milioni di follower sui social.

Ultimo aggiornamento: 15:40

