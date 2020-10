Vittorio Sgarbi e Franceska Pepe: «In bagno insieme, ma non è successo nulla perché mi fai schifo»

Franceska Pepe e Vittorio Sgarbi si incontrano a “Live Non è la D’Urso” e si confrontano sulla loro “relazione”, durata sette ore. Al Grande Fratello Vip infatti Francesca ha raccontato di aver avuto una love story durata appunto sette ore con Vittorio Sgarbi, che ha dato la sua versione dei fatti.

Sgarbi in una precedente puntata di “Live non è la D’Urso” aveva parlato di scambio di baci e “una parentesi affettuosa che durò fino alle sette del mattino”, ma Franceska l’ha sconfessato: “Quando me l’hanno chiesto nel reality – ha spiegato ai microfoni della trasmissione di Barbara D’Urso - ci ho pensato e ho risposto sette ore. Sette ore è il tempo che abbiamo trascorso insieme. Direi che non abbiamo avuto una storia. Lui mi ha chiesto di accompagnarlo durante gli eventi di Sanremo. Io non l'ho neanche baciato e quindi vorrei da lui spiegazioni”.

Vittorio Sgarbi non si è fatto pregare: “E' esattamente come ho raccontato, ho testimoni – ha fatto sapere già spazientito - Mi è venuta incontro con un grande sorriso, abbiamo passeggiato, lei era insinuante e io a qual punto ho abbandonato il gruppo e mi sono nascosto un po' in un bagno”.

Francesca nega e Sgarbi alza i toni: “Sei entrata in un bagno con me, ho un testimone. Al cesso sei stata con me, non mi piaci, non ti voglio e non mi interessa. A me non importa di te, sei tu che hai detto che sei stata con me per sette ore, mi fai schifo. Sei andata al Grande Fratello grazie a me, se non c'era quell'articolo finivi al cesso”. La Pepe insiste che non c’è stato nessun bacio ma Sgarbi non vuole sentire ragioni: “Non saprei se ci siamo baciati, anzi la verità è che ti ho baciato e che mi hai anche toccato l'uccell*. Ho dovuto sottrarmi perché mi veniva addosso. Io sono stato gentile e ti ho invitato a cena, tu sei solo una senza storia”.

