Live Non è la D'Urso, Angela di Mondello e i problemi con la giustizia: «Ho rubato per mio figlio, non accettavo la sua morte»

Angela di Mondello, al secolo Angela Chianello, il fenomeno social di “Non c'è n'è coviddi” è ospite a “Live non è la D'Urso” dove ha parlato dei suoi guai con la giustizia, che le impedivano di lasciare la Sicilia.

LEGGI ANCHE: Gf Vip. Elisabetta Gregoraci, arriva un aereo con una frase d'amore. «Glielo ha mandato il fidanzato. Ecco chi è»

Angela di Mondello, diventata star di Instagram, ha spiegato che i suoi problemi con la legge derivavano da un reato che ha commesso per la sua famiglia. Angela aveva due figli e quello maschio, malato dalla nascita, è venuto a mancare all’età di ventuno anni. Era in ristrettezze economiche e per lui, poco prima che morisse, ha commesso un furto in un negozio: “Sono andata a commettere un reato per mio figlio – ha spiegato in lacrime - ho rubato in un negozio. Non sono una criminale, l'ho fatto per lui. Non accettavo la sua morte, ora non mi fa più paura nulla”.

LEGGI ANCHE: Angela "Non ce n’è Coviddi" Chianello: «Non posso lasciare la Sicilia, ho un problema con la giustizia»

Intanto Angela si gode il successo che deriva dai social e vorrebbe continuare a “cavalcare l’onda”: “Con la mia frase “Non ce n’è coviddi” non ho fatto nessun danno, al tempo in cui ho detto quella frase a Palermo non c’erano contagi, ora che le cose sono cambiate invito a mettere la mascherina. Mi vogliono bene perché hanno capito chi è Angela. Adesso devo cavalcare l'onda, sono stata male, non ho dormito, depressione, pianti. A settembre ho parlato con Barbara (D’Urso) e mi ha fatto capire tante cose, ho una figlia e devo provvedere a lei, prima ho rinunciato a tutto, adesso basta”.

LEGGI ANCHE: La signora di «non ce n'è Coviddi» diventa influencer su Instagram: più di 100 mila follower in meno di 24 ore

LEGGI ANCHE: Croazia, la ragazza italiana in discoteca al Tg1: «Non c'è "Coviddi"». Polemiche sui social

Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA