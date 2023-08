Voglio andare al mare, per Vasco Rossi un Ferragosto in spiaggia accerchiato dai fans

Anche pe rockstar vanno al mare. Figurarsi lui che sul tema ci costruì uno dei suoi primi successi. Ferragosto "rock" per Vasco Rossi ormai di casa in Puglia: la rockstar emiliana si è concesso un lungo bagno a mare a Castellaneta marina nel giorno di festa concedendosi, come sempre, ai suoi fans.

Vasco, che ha scelto il Comune in provincia di Taranto per viverci gran parte dell'anno, per comporre e incidere i suoi brani, ormai è un pugliese doc (con tanto di cittadinanza onoraria) e come tale adora il mare e ne gode di tutti i benefici.

Il rocker di Zocca è ormai abitutato a fermarsi con i fans che gli chiedono autografi, selfie e scambiano quattro chiacchiere. Nella giornata di Ferragosto l'artista ha trascorso un po' di tempo al mare pòer fare un bagno e rinfrescarsi dalla calura e poi, immancabile cappellino in testa, ha incontrato i suoi più fortunati fans, dai più piccoli ai più grandi senza farne mistero.

Sui suoi social l'incontro con i fans.