Vanessa Leonardi, il precedente di Malesani: anche lui baciò la giornalista dopo una vittoria. Poi la battuta di pessimo gusto

Entusiasmo alle stelle al Franchi dopo la vittoria della Fiorentina ai tempi supplementari con il Viktoria Plzen. Un successo festeggiato dall'allenatore viola Vincenzo Italiano con un bacio alla giornalista Vanessa Leonardi. Non è dato conoscere la natura di questa effusione, che a qualcuno è sembrata decisamente troppo spinta nonostante le smentite, ma sappiamo con certezza che non è la prima volta che su un campo di calcio capita una scena del genere. Anzi, era già successo proprio con Vanessa Leonardi.

Italiano-Leonardi, il precedente di Malesani

Siamo nel 2009, il Siena vince una partita in extremis e l'allora allenatore bianconero Alberto Malesani bacia e abbraccia la bordocampista di Sky Sport, moglie del telecronista Maurizio Compagnoni. Al tecnico fu poi chiesto se avrebbe fatto la stessa cosa con un cronista maschio, ma lui rispose in modo controverso, con una battuta giudicata da tutti di pessimo gusto: «No, io sono normale, anche se adesso va di moda il contrario».

Sempre nel 2009 un altro allenatore viola, Cesare Prandelli, baciò una bordocampista dopo una vittoria della Fiorentina (in Champions con il Liverpool, ndr). In quel caso la «fortunata» fu Alessia Tarquinio e, anche in quel caso, ci fu la smentita: solo una carezza e niente più.