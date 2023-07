Valeria Marini: «Con Jovanotti ho avuto una storia d'amore di un anno. Cecchi Gori? Al primo incontro si fece un'ora di manicure»

Valeria Marini, 56 anni, da più di 30 in tv. Nel 1993 Pingitore la scelse come star del Bagaglino.

«A Ninni devo tanto, non smetto di ringraziarlo. Pamela Prati aveva lasciato la compagnia, lui prese me. Successo incredibile». Si dice che proprio la Prati, con cui ha condiviso anni dopo l'avventura del Gf Vip, l'abbia graffiata per ripicca: «E' stato un momento di gelosia, poi ci siamo chiarite e siamo amiche, l'invidia non mi appartiene», dice la showgirl al Corriere della Sera.

Gli amori

«Jovanotti.

L'ho conosciuto in un locale di Porto Rotondo, io ragazza immagine, lui dj, eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno». E con Alfonso Signorini? «Amore a prima vista, ma ci sono tanti tipi di amore. Gli voglio un gran bene, mi è stato accanto nei momenti duri, come io con lui».

Cecchi Gori

Con Vittorio Cecchi Gori fu una grande storia d'amore. «Mi mandò un enorme fascio di rose. Mi invitò a cena a casa sua. Quando arrivai dovetti aspettarlo un'ora perché si stava facendo la manicure. Se avesse seguito i miei consigli sarebbe ancora il Vittorio Cecchi Gori degli Oscar». La perquisizione all'alba a Palazzo Borghese. «Menomale che c'ero io, fu una messinscena organizzata per rovinarlo».

Del (non) marito Giovanni Cottone detesta parlare. «Altra farsa. Ho avuto l'annullamento dalla Sacra Rota in 4 mesi. Per fortuna me ne sono liberata in fretta».