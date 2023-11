Valentina Ferragni e Matteo Napoletano insieme dopo un mese e mezzo. L'accoglienza in aeroporto: «È tornato in Italia»

Nonostante la distanza, la coppia formata da Valentina Ferragni e Matteo Napoletano sembra più solida che mai. Insieme dall'inizio del 2023, l'influencer e il fidanzato sono pssati ora a una nuova fase della loro relazione che li vede al centro di un amore a distanza: Valentina Ferragni fa base a Milano mentre Matteo sta frequentando l'Università in California, il Kentucky Wesleyan College. Tuttavia, dopo l'ultima volta che i due si sono incontrati, (un mese e mezzo fa), Matteo Napoletano è tornato in Italia e la sorella di Chiara Ferragni non può dirsi più felice di così.

A quanto pare la distanza non ha scalfito il sentimento che lega i due innamorati ma anzi, al contrario, questo periodo di lontananza sembra accentuare ancora di più l'amore che lega Valentina Ferragni a Matteo Napoletano. «Ci siamo visti l'ultima volta un mese e mezzo fa - ha sottolineato Chiara Ferragni nelle sue Instagram stories -. È tornato in Italia per un po'».

La sorella di Chiara Ferragi ha pubblicato una serie di video e foto nelle sue Instagram stories che mostrano l'arrivo in aeroporto a Milano di Matteo Napoletano.

Arrivati a casa, i due si sono concessi una cenetta romantica preparata da Valentina Ferragni: un bel piatto di lasagne e due calici di vino.

E dopo poteva mai mancare una rilassantissima skincare di coppia? Assolutamente no. Felici di stare insieme, Matteo e Valentina si godono a pieno questi giorni ricchi di complicità e di amore.