Valentina Ferragni, la dolce dedica all'ex Luca Vezil: «Ho pianto di felicità». Il messaggio commuove i follower

Valentina Ferragni ha dedicato un dolce pensiero al suo ex fidanzato storico Luca Vezil. L'influencer ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram in cui esprime tutta la sua felicità per il modello con il quale ha fatto coppia fissa per ben 9 anni. I due si sono lasciati prima della fine dello scorso anno: Valentina aveva raccontato che ormai nel loro rapporto c'erano più "bassi" che "alti" e che quindi prendere strade diverse era la decisione giusta. I due comunque, hanno grande stima l'una dell'altro, come infatti testimoniano i social.

La dedica di Valentina Ferragni per Luca Vezil

Luca Vezil è il nuovo conduttore del programma "Are You the One" su Paramount+, format che prevede che un gruppo di persone riescano a trovare l'anima gemella convivendo per un periodo limitato di tempo. Proprio per congratularsi con lui, Valentina Ferragni ha scritto: «Quando hai ricevuto la chiamata per diventare il conduttore di "Are You the One" eravamo insieme, pronti per partire per un viaggio per ritrovarci. Abbiamo rinviato quel viaggio perché era giusto che tu cogliessi questa opportunità al volo, senza pensare ad altro. Abbiamo riupetuto assieme queste righe per un sacco di tempo e quando ad agosto mi hai mandato il video di questo momento ho pianto di felicità per te perché non ho mai voluto altro che vederti felice. Tante cose da quell'agosto sono cambiate ma non cambierà mai la stima nei tuoi confronti. Sono così felice che tu stia realizzando ogni tuo sogno. Vai a prenderli tutti».

In questo momento Valentina Ferragni è single, anzi, l'influencer ci tiene a ribadire che l'unico uomo della sua vita è il cagnolino Pablo. Comunque sia, ora la sorella di Chiara Ferragni è molto impegnata con il lavoro: è cominciata la settimana della moda a Milano e Valentina sarà presente a moltissime sfilate.

