Uomini e donne, Paola Frizziero incinta di cinque mesi: «Si chiamerà Gennaro Maria. Il mio addio a Salvatore Angelucci»

Paola Frizziero è stata una delle protagoniste del dating show di Maria De Filippi, “Uomini e donne”, dove aveva conosciuto Salvatore Angelucci, con cui poi ha convissuto otto mesi. Finita la relazione Paola è tornata alla sua vita e ora ha annunciato di essere incinta.

A sorpresa infatti ha annunciato di essere in dolce attesa del suo primo figlio, Gennaro Maria, concepito dall’amore con suo marito Francesco: “A Gerusalemme – ha spiegato in un’intervista al canale YouTube San Mattia Onlus - ho conosciuto e ho approfondito di più la conoscenza con Francesco. Lui mi stava alle calcagna. Volevo stare in grazia di Dio, ma non mi ha mai mollata. Ero antipatica, lui mi sopportava. Mi sono decisa a dargli una possibilità, ci siamo fidanzati, e dopo 4 anni ci siamo decisi a sposarci, sempre con fatica perché io volevo sempre scappare (…) Ci siamo sposati il 26 Aprile del 2019, e adesso da cinque mesi aspettiamo un bambino, Gennaro Maria”.

Un accenno anche al suo addio a Salvatore Angelucci, con cui è stata fidanzata per otto mesi: “Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, e poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che io stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui e vivere la quotidianità mi ha fatto scoprire che quella persona non la amavo e non la conoscevo veramente. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”.

Ultimo aggiornamento: 15:59

