Cristina Buccino e il flirt con Andrea Iannone: «Mi faccio una risata. L’Isola dei Famosi? Pelle rovinata e cicatrici, non la rifarei»

Ultimamente Cristina Buccino, showgirl ed ex naufraga dell’Isola dei Famosi, è tornata al centro del gossip per una presenta relazione segreta con Andrea Iannone, single dopo la fine del fidanzamento con Giulia de Lellis, poi tornata fra le braccia del suo storico ex Andrea Damante.

LEGGI ANCHE:

Manuela Arcuri: «Con Gabriel Garko è durata poco: non so perché...»



I diretti interessati hanno già smentito la voce via social, ma Cristina ha voluto dire la sua a riguardo. Quella di assegnarli periodicamente fidanzati infatti sarebbe ormai un’abitudine: “Non c’è da rispondere, mi viene da ridere e mi faccio una risata. La gente ne dice di ogni, mi appioppano un fidanzato a settimana, quand’ero piccolina ne soffrivo di più ma adesso mi scivola addosso”.



Un accenno anche all’Isola dei Famosi, avventura molto molto più dura da affrontare di quel che può sembrare: “Sono naufragata felicissima e ignara, poi dopo ho capito quanto era tosta. Il reality mi ha insegnato tanto, per esempio riflettere su ciò che abbiamo. Comunque è un’esperienza che non rifarei, avevo cicatrici e pelle rovinata”.



Ultimo aggiornamento: 15:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA