Uomini e donne, Irene Capuano nel mirino dagli hater dopo essere diventata mamma: «Tuo figlio è brutto forte». E lei risponde a tono

Irene Capuano, ex corteggiatrice di Uomini e donne, è diventata mamma del piccolo Nicholas lo scorso 16 novembre. Molto attiva sui social, l'ex corteggiatrice continua a mostrare con orgoglio il suo bambino, nato dall'amore con il compagno Christian Galletta con il quale è fidanzata dal 2020. Tuttavia, numerosi sono i commenti degli hater che continuano ad inviare messaggi velenosi per il piccolo Nicholas. «Però è bruttino forte», è uno dei messaggi frequenti che è stato indirizzato all'ex corteggiatrice di Uomini e donne. Parole che hanno ferito la neo mamma ed è per questo motivo che Irene ha scelto di rispondere a tono alle critiche degli hater attraverso le sue Instagram stories.

Le parole di Irene Capuano

«Che non te lo fai un fake per offendere? Siete così sceme che ancora non avete capito che si possono denunciare queste stro**te che scrivete.

Poi però piangete e siamo cattive noi - ha scritto Irene Capuano nelle sue Instagram stories -. Da oggi ho voglia di spendere i soldi per l'avvocato. Che abbia inizio la guerra a rimettere al proprio posto le persone. O per di più ancora più sceme che non avete capito che ad oggi si può risalire a chi c'è dietro un profilo finto. Svegliatevi».

L'ex corteggiatrice ha aggiunto: «Capisco che ad alcune di voi posso dar fastidio. Ma accettatelo. Invece di invidiare il prossimo prendete esempio. Che quello che ho potreste averlo anche voi senza problemi. Pazze esaurite».