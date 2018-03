Arca papà bis, il figlio si chiamerà Brando Maria "Non l'abbiamo scelto noi"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO – “Qui si lievita.... la mia pancia cresce e sembra una grande cocomero...πŸ‰ il tempo passa veloce e se penso che a fine mese sarò una mamma bis mi si riempie il cuore ❀”. A brevee Irene Capuano diventeranno genitori per la seconda volta, e come anticipato stavolta di un maschietto, dopo la nascita della primogenita Maria Sole.La coppia era indecisa sul nome ma alla fine, come fa sapere Irene dal social, a decidere è stata la figlia: “avevamo deciso che il nome del maschietto l’avrei dovuto scegliere io... ma #mariaSole non sente ragioni.... E alla fine vincerà lei πŸ† #noi #insieme #instagallery #instagood #instalove #instalovers #loveher #photooftheday #pickoftheday #smile #together #cute #family #familyfirst #familytime #father #fun #happy #instagood #kids #life #love #sorriso posterò il video con la prova πŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ‘πŸΌπŸ’™”.Subito dopo Irene ha postato il video , accomagnato dalla didascalia: “Sei sicura??? Eh si credo proprio che ci siamo! Ha deciso lei e qualsiasi altro nome per lei e’ NO!!!!!☺️ e quindi vada per BRANDO MARIA ARCA πŸ’™ finalmente ad un mese dalla nascita abemus nome βœŒπŸ»πŸ†πŸ˜‚πŸ‘ΆπŸ½”.