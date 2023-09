Totti rimane senza costume per colpa di Tommaso, il figlio di Noemi Bocchi

Al mare di Sabaudia ogni scherzo vale. Anche quello di tirare giù il costume in acqua a Francesco Totti, a uno dei Re di Roma. Un Re che rimane nudo, mostrando il suo "lato B".

Un particolare che non è sfuggito al paparazzo del settimanale Gente che ha immortalato lo scherzo all'ex capitano della Roma scatto dopo scatto. Una sequenza micidiale che ha sorpreso anche lui, il numero 10 per eccellenza.

Abbronzati e in gran forma, Francesco e Noemi si godono le ultime vacanze al mare. E se le godono davvero. Tra giochi d'acqua, sorrisi, teneri abbracci e per l'appunto scherzi, come quello di Tommaso, di 9 anni.

Più seria invece Sofia, che si intrattiene in chiacchiare con la mamma. Parole che sembrano rapire anche Totti. C’è molta confidenza, ormai, come sottolinea anche il settimanale diretto da Umberto Brindani. Basta guardare le immagini esclusive per rendersene conto. "Durante una chiacchierata in mare, mentre Totti è impegnato a parlare con la compagna e con sua figlia, il ragazzino gli fa uno scherzo. Vedendolo distratto, pian piano gli abbassa l’elastico del costume lasciandolo a natiche scoperte".