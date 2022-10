Francesco Totti, festa di compleanno con i figli e Noemi Bocchi nel ristorante dove ha chiesto la mano a Ilary

E alla fine Francesco Totti avrebbe ufficializzato la sua relazione con Noemi Bocchi. I due sarebbero usciti allo scoperto proprio in occasione del 46esimo compleanno dell'ex capitano della Roma. A pubblicare le foto più attese è in esclusiva il settimanale 'Diva e Donna' (Cairo editore). Il settimanale mostra la coppia insieme in un ristorante di Santa Severa con altri amici intimi e familiari.

La festa di compleanno dove lui ha chiesto la mano a Ilary

Il ristorante in questione, 'L'isola del pescatore', sarebbe lo stesso in cui Totti avrebbe chiesto a Ilary Blasi di sposarlo. Dopo i numerosi gossip sembra ormai irreversibile la rottura tra la conduttrice e l'ex calciatore che pare aver ritrovato l'amore con Noemi Bocchi.

Nel corso della cena sarebbero stati presenti anche i figli della coppia Blasi-Totti, Cristian, Chanel e Isabel. Nonstante i cambiamenti nella loro famiglia i ragazzi sembrano rimanere profondamente legati ai loro genitori.

Coppia ufficiale

Se quindi la coppia Totti-Bocchi è ufficiale anche per i ragazzi di lui, sul fronte della separazione sembra esserci ancora qualche turbolenza. Dopo che Ilary e Francesco non sarebbero riusciti a raggiungere un accordo consensuale ora gli accordi per la separazione si sposteranno in tribunale dove sarà un giudice a decidere.