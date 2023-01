Totti e Ilary, verso l'accordo di separazione: affidamento congiuto dei figli e spartizione dei Rolex, cosa potrebbe avvenire il 14 marzo

L'ultimo tentativo per cercare di raggiungere un accordo nella separazione più chiacchierata d'Italia, quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi, ha come data di scadenza il 14 marzo, data della prima udienza della separazione giudiziale davanti al presidente del Tribunale di Roma. I legali stanno cercando di definire i dettagli dell'affidamento congiunto dei tre figli della coppia e del mantenimento destinato alla Blasi, ma stanno anche lavorando sulla spartizione di Rolex, gioielli e borse, finiti al centro della "guerra del guardaroba", con gli orologi di Francesco spariti dalla cassetta di sicurezza e le borse di lusso di Ilary sottratte dalle cabine armadio della villa all'Eur. Ma com'è nata la crisi tra l'ex capitano della Roma e la conduttrice?



La situazione precipita lo scorso febbraio, quando il sito Dagospia parla di una lite coniugale furibonda scoppiata durante una gita fuori porta: l'ennesimo sfogo all'interno di un rapporto ormai irrimediabilmente danneggiato. La risposta arriva su Instagram: Ilary pubblica una storia della famiglia al completo riunita a cena. Poco dopo Francesco posta un video in cui dice: «Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete queste cose: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini. E i bambini vanno rispettati». La Blasi invece si presenta negli studi di Verissimo, dall'amica Silvia Toffanin, dove smentisce le voci sulla fine del matrimonio: «Hanno dato per certa la notizia e invece hanno fatto una grande figura di m...», afferma. In una successiva intervista a Belve, con Francesca Fagnani, la showgirl pronuncia però una frase sibillina: «La nostra storia non potrebbe sopravvivere a un tradimento? No, né dell’uno né dell'altra».

Il gossip non si placa. A fine febbraio esce una foto che ritrae il Pupone allo stadio Olimpico poco distrante da Noemi Bocchi, descritta da Dagospia come la sua nuova fiamma. «La nostra storia è iniziata dopo Capodanno e si è consolidata nel marzo 2022», avrebbe ammesso qualche mese dopo il calciatore, ripercorrendo quel periodo. L'11 luglio, la conferma ufficiale della rottura: Totti e Ilary annunciano la separazione con due comunicati disgiunti. «Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia», dice la Blasi. E Totti: «Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile».

A ventiquattro ore dall'annuncio, Ilary parte per l'Africa - il viaggio viene mostrato sui social - insieme alla sorella Silvia e ai figli Chanel, Cristian e Isabel, mentre il Pupone viene avvistato in piena notte mentre esce dalla casa che Noemi ha affittato al Circeo. Dopo frecciatine social e voci di tradimenti ripetuti nel tempo, la situazione precipita ulteriormente quando Totti rilascia un'intervista di fuoco al Corriere della sera, nella quale sostiene di non avere tradito per primo e racconta la sparizione della sua collezione di Rolex.