Tina Cipollari incinta? Ecco la verità. L'opinionista di U&D rompe il silenzio

rompe il silenzio e dicesulle voci che la volevano in dolce attesa. Da tempo si era sparsa la voce di una presuntae l'opinionista ha deciso di dire la sua per rompere gli induci sul mondo del gossip che la circonda.Tutto assolutamente falso», ha detto alla rivista Sono. Tina Cipollari è stata paparazzata in compagnia dell'ex marito Kiko Nalli alimentando i rumors su un possibile riavvicinamento tra i due culminato con un nuovo figlio, che sarebbe stato il quarto.«L’ho incontrato per caso al mare - dice - stavo andando a fare la spesa e abbiamo fatto due passi insieme. Poi ci siamo salutati davanti al supermercato. Chicco ora lo vedo come un fratello. Rimane un bell’uomo, ma non mi interessa più. Quando è finita, è finita. L’unica cosa che mi preme è il suo ruolo di padre dei nostri tre figli. E sono contenta di come lo sta svolgendo. Come ho sempre detto e ribadisco, il nostro è un rapporto estremamente civile».