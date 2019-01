Tina Cipollari trasloca per amore del fidanzato? Eccoli in agenzia immobiliare

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il suo impegno come opinionista a “Uomini e donne” di Maria De Filippi e la presenza dei figli costringea rimanere nella Capitale, ma la vamp trascorre sempre più tempo in Toscana, precisamente a Firenze, dove vive e lavora l’attuale compagno, Vincenzo Ferrara.Dopo la fine del suo matrimonio con Chicco Nalli, da cui ha avuto tre figli, Tina infatti ha ritrovato l’amore con Ferrara, proprietario di un ristorante. Dopo che la loro relazione è stata resa pubblica due sembrano inseparabili sono stati fotografati da “Nuovo” mentre passeggiano romanticamente per il capoluogo toscano, scambiandosi teneri baci.La coppia poi si ferma davanti a un’agenzia immobiliare e sembra molto interessata agli annunci degli appartamenti in vendita. Che la Cipollari stia preparando un trasferimento che la costringerebbe anche a rallentare un po’ i suoi impegni televisivi? Intanto Tina continua la sua partecipazione al solotto sentimentale di Maria De Filippi dove trascorre la maggior parte del tempo a prendere il giro la sua acerrima nemica televisiva, Gemma Galgani, la dama del Trono Over.