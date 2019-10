Taylor Mega: «Ho avuto un malore durante una serata in discoteca». Ecco come sta

Disavventura per Taylor Mega in discoteca. L'influencer ex dell'Isola dei famosi ha avuto un piccolo malore mentre si trovava in un locale di Como mentre scattava delle foto con un gruppo di fan. La notizia la riferisce Tg.Com.

Leggi anche > Taylor Mega, la confessione choc: «Da quando avevo 20 anni soffro di bulimia»

Taylor Mega, bacio lesbo all'ex corteggiatrice di U&D, Erica Piamonte sbotta: «Stavamo insieme»

Taylor Mega hot: «Il sesso? Importantissimo, se non lo faccio divento nervosa»

«Serata pazzesca, eravate tantissimi - dice lei -, ma purtroppo non è andata benissimo perché mi sono sentita male, avevo un dolore pazzesco. Anche quelli con cui stavo facendo le foto mi hanno vista un po' rinc...ta ma stavo male Mi spiace per quelli con cui non sono riuscita a fare le foto. Sarà per un'altra occasione». Così Taylor Mega sui social ha raccontato l'episodio volendo anche tranquillizzare tutti sulla sua salute.

Ultimo aggiornamento: 16:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA