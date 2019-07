La prima volta di Taylor Mega «Avevo14 anni ed ero in un macchina di ...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

si lascia andare alle confidenze e racconta la sua. L’influencer, che ultimamente ha preso parte all’Isola dei Famosi e poi al Grande Fratello Vip come guest star, ha risposto alle domande di alcuni follower su Instagram.La domanda infatti è partita proprio dalla rete, dove un fan ha chiesto delucidazioni rispetto alla sua prima volta. Stando a quanto riferito dala cosa non è stata propriamente romantica e, col suo modo diretto, ha fatto intendere di non serbare un buon ricordo: “Quattordici anni- ha svelato sul social - ed era stato orribile. In un parcheggio dentro una macchina (di merda). Terribile proprio”. Se la prima esperienza non è andata troppo bene però Taylor ha avuto altre occasioni: “Però il tipo – ha aggiunto - era ben dotato così poi mi ci sono fidanzata per un anno”.Recentemente si è tornato a parlare dell’influencer per via di un suo ipotetico rifiuto alla reclusione nella casa della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Lei infatti dopo aver partecipato a reality e salottini tv, vorrebbe fare il grande salto da attrice e provare a sfondare sul grande schermo.