Stefano De Martino, la frecciata velenosa di Belen: «La saponetta per lavarti la bocca...». Lui reagisce così

Stefano De Martino , la frecciata velenosa di Belen: «La saponetta per lavarti la bocca...». Poco fa, la showgirl argentina ha pubblicato un post sibillino piuttosto polemico nei confronti - probabilmente - del siparietto andato in onda ieri sera, ad Amici, tra Pio e Amedeo e l'ex marito Stefano.

I due comici hanno chiesto all'ex ballerino di Amici se il figlio di cui è in attesa Belen fosse suo e poi hanno ironizzato sul nuovo fidanzato della showgirl: «Come si chiama? Antonino Spinal... Ma poi ti sei fatto fregare da un parrucchiere, potevi farlo uno shampoo anche tu...». Stefano De Martino ha trattenuto le risate e ha commentato: «Con loro è un lavoro cercare di non ridere, mi trattengo per non offendere nessuno...».

A stretto giro, è arrivata la replica piccata di Belen. La showgirl ha postato la foto di una saponetta Chanel e ha commentato: «Famosissima saponetta che serve a sciaquarsi le mani e anche la bocca 😊😉». Insomma, la showgirl non avrebbe preso bene la gag andata in onda ieri sera. Tanti i commenti in suo sostegno: «Pio e Amedeo per prendere in giro Stefano hanno messo in mezzo due persone che non c'erano, cattivo gusto». E ancora: «Incommentabili». Però i fan difendono anche De Martino: «Non ha fatto una piega, è stato un signore». Stefano, al momento, non avrebbe replicato.

