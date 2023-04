Soraia Ceruti e Luca Salatino addio, l'accusa all'ex corteggiatrice: «L'hai lasciato per avere successo». Lei risponde così

Soraia Ceruti è stata più volte attaccata dopo la fine della relazione con Luca Salatino. L'ex di Uomini e Donne è stata accusata di aver tradito il compagno, di averlo usato solo per il successo e di non averlo mai amato realmente. Accuse dalle quali ha provato a difendersi, per poi chiudersi nel silenzio e chiedendo a tutti di rispettare quello che per lei è un momento molto difficile.

La diretta con lo psicologo

La Ceruti ha fatto una diretta social con uno psicologo. Il tema della diretta sono stati i problemi di coppia, come comportarsi dopo la fine di una relazione d'amore e se possono esserci dei margini per recuperare un rapporto in base a come sono andate le cose. L'esperto ha risposto a diverse domande, ma tra queste ne è spuntata qualcuna insidiosa.

La frecciatina

Al professionista è stato chiesto: «E se nella coppia la donna lascia l'uomo perché voleva fare solo successo come si rimedia?». Soraia ride, capendo la frecciatina che le è stata mandata in relazione alla fine della sua storia con Luca Salatino e replica: «Non è assolutamente vero, anche perché successo in che senso? Il successo si può fare anche in coppia», ha detto. Ancora un'accusa per l'ex corteggiatrice, che non ha ancora rivelato i motivi del suo addio con Salatino.