Serena Rossi e la proposta di matrimonio in diretta: «Questa non me la scordo più»

Sanremo, Berté: «Speravo di vincere il Festival, anche per riscattare Mimì»​

a Domenica In per. Grazie all'intervento di Mara Venier la splendida interprete di, ha ricevuto unadal suo compagno. Serena Rossi, acclamata dal pubblico della domenica dopo il grande successo della fiction "io sono mia", ha raccontato il grande lavoro e soprattutto il grande cuore, che c'è stato dietro l'interpretazione di. «», ha commentato commossa Serena., ospite di, ha raccontato anche come ha conosciuto il suo compagno, Davide Devenuto, ovvero sul set di "Un posto al sole": La coppia ha un figlio che si chiama Diego e con grande spontaneità Mara le ha chiesto: «ma quando vi sposate?», Serena sorridendo ha risposto che sta aspettando che sia lui a farle la. Arriva una telefonata in diretta ed è proprio Davide, la Venier prende il controllo della situazione: «Davide ma quand'è che la sposi?», «Ora la sposo, vedrai. Organizza tutto tu zia Mara, mi raccomando» risponde Devenuto, «Ma veramente?» ripete incredula e commossa Serena Rossi. Devenuto prova a temporeggiare parlando di un annetto ma la Venier ha già la soluzione: « fate a settembre che porta bene, ascoltate me. Un anno di attesa è troppo. Invece settembre 2019 è perfetto. È fatta, ormai. Ti passo tua moglie, dille qualcosa di carino e chiediglielo come si deve». «Le ha chiesto di sposarlo, ragazzi» dice Mara verso il pubblico: «Ho fatto tutto io, ormai è fatta ragazzi. Auguri!».Serena Rossi, durante la diretta di Domenica In ha ricevuto in regalo dalla sorella di Mia Martini la sua chiatarra e sui social ha voluto ringraziare così:«Grazie Mimì...per tutto quello che continui ancora a regalarmi ❤️ “Sono mille volte tua»