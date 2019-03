Serena Grandi a Verissimo racconta la sua malattia «Ho paura di morire»

di Alessio Esposito

Grandein studio a Verissimo, doveha raccontato della grave malattia che l'ha colpita qualche mese fa: «A dicembre ho subito due interventi al seno per la rimozione di un carcinoma subdolo di ben 5 centimetri. Dopo il primo intervento, ho dovuto subirne un secondo a causa di un’infezione. Non devo fare la chemioterapia, ma solo la radioterapia per 5, 6 settimane. Ho molta paura. Penso sempre che non è finita qua. Anche dopo uno starnuto penso: ma vivrò?».Serena Grandi ha spiegato ain che modo ha affrontato questo difficile periodo della sua vita: «Mi sono sentita tradita dal mio corpo. Ho basato tutto sulla mia bellezza. Ho conosciuto il successo al cinema per questo seno prorompente e oggi mi ha tradito». L'attrice però ora guarda al futuro e ha concluso la sua intervista con un auspicio: «Oggi voglio riprendere la mia vita, tornare a lavorare. Ho momenti di grande sconforto, piango molto, ma poi, immediatamente reagisco con la voglia di fare una passeggiata o di leggere un libro. Mi fa un po’ paura il futuro. Vorrei cambiare vita, aria, magari trovare un altro amore».