Serena Enardu e la macchina incendiata: «Ho paura e penso di andar via»

A Serena Enardu hanno incendiato di nuovo la macchina. Serena Enardu, ex protagonista di Uomini e donne, Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip, torna sulla spiacevole vicenda accaduta (per la seconda volta) lo scorso sabato e confessa: “Ho paura”.

GLI INTERROGATIVI

Serena Enardu attraversa un momento positivo dl punto di vista professionale col suo ritorno con l’ex fidanzato Pago con cui, ha confessato, c’è stato un nuovo riavvicinamento. Durante la notte di sabato scorso però, mentre era sola a casa col figo Tommaso, qualcuno ha bruciato nuovamente la sua Ranger Rover. Oltre ai danni, Serena confessa di avere paura e non si spiega, con indagini ancora in corso, quali siano i motivi di quel gesto: “Stupore assoluto, disorientamento – ha fatto sapere al “Corriere della sera” - Io vengo da una famiglia onestissima, e queste scene le ho viste solo nei film, per me è tutto nuovo. Siamo persone tranquille. L’unico strumento che ho è rivolgermi alla giustizia e contare sulla legge”.

TIMORI PER IL FIGLIO

Serena e il figlio abitano da soli e i timori non mancano: “È un ragazzo molto forte ma è schifato. Mi ha detto: “Andiamocene da qui. Non me ne frega niente degli amici”. E io ci sto pensando davvero, voglio stare tranquilla e proteggere mio figlio. È evidente che la persona che ha compiuto questi gesti vive qui vicino. Chi si muove con il coprifuoco?”.

