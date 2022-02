San Valentino, le frasi celebri e i versi delle canzoni d'amore: le dediche per i partner

Frasi d'amore, frasi d'autore, frasi per San Valentino. Le dediche nel giorno più dolce dell'anno non sono mai abbastanza. Quali sono le frasi più belle da poter dedicare al proprio partner? Da Kafka, passando per i celebri cartoon Disney, fino alle canzoni d'amore: sono tantissime le parole che possono essere usate oggi.

SAN VALENTINO LE FRASI PIU' BELLE

Per i più mielosi, lo scrittore italiano Antonio Gravina dedicò al partner tali parole romantiche: «Ti aspetto dove il cielo e il mare si fondono, dove tante sfumature colorate si incontrano. Ti aspetto dove il tempo siamo noi a deciderlo, dove l’unico custode che possiede le chiavi è il nostro cuore, dove possiamo baciare il destino che ci unisce».

Antonio Aschiarolo: «Non esiste rifugio che possa vietare l’ingresso all’amore».

Franz Kafka: «Domenica saremo insieme, cinque, sei ore, troppo poco per parlare, abbastanza per tacere, per tenerci per mano, per guardarci negli occhi».

André Breton invece un giorno disse: «Due mani che si cercano sono l’essenza di tutto il domani».

Per grandi e piccini, invece, ci sono frasi targate Disney che non lasciano scampo al romanticismo.

Pocahontas: «Preferisco morire domani, che vivere 100 anni senza averti conosciuta».

La sirenetta: «Come vorrei stare qui con te, cosa darei per restarti accanto! Vorrei che tu potessi sorridermi. Mi porterai dove vorrai e del tuo mondo parte farò, accanto a te, sempre così, solo con te. Quando accadrà? No non lo so, ma del tuo mondo parte farò: guarda e vedrai che il sogno mio si avvererà»

Alladin: «Il mondo è mio»

Largo spazio anche al mondo del cinema, dove molte pellicole sono dedicate all'amore.

Moulin Rouge: «La cosa più grande che tu possa imparare è amare e lasciarti amare! L’amore è come l’ossigeno! L’amore è una cosa meravigliosa, ci innalza verso il cielo! Tutto quello che ci serve è amore!»​

PS I love you, datato 2007: «Non hai bisogno delle mie cose per ricordarti di me, non hai bisogno di conservarle come prova del fatto che sono esistito e che esisto ancora nella tua mente. Non hai bisogno di mettere i miei maglioni per sentire il mio abbraccio. Io sono già lì… e ti tengo sempre abbracciata».

E, ancora, note d'amore per gli innamorati. Da sempre, la musica fa da colonna sonora ai legami più forti. Sono tantissime le canzoni scritte dagli autori per celebrare l'amore. Da Samuele Bersani con "Spaccacuore" a Jovanotti con "A te", al celeberrimo "Questo piccolo grande amore" di Claudioo Baglioni, sono tantissime le dediche in musica per gli innamorati. Storica "Una canzone d'amore" degli 883, o ancora "Un'emozione per sempre" di Eros Ramazzotti fino alla nota “Your song” di Elton John.

