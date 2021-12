Kate Middleton rivela qual è stato il primo regalo di Natale per la Regina

Regalo piuttosto "originale" per la Regina. Per il suo primo Natale a Sandringham (Inghilterra) nel 2011, Kate Middleton avrebbe regalato alla Regina Elisabetta un vasetto di chutney fatto in casa: una salsa agrodolce di origine indiana e tipica della cucina inglese. Come si legge sul Sun, in un documentario di ITV, Kate ha parlato di questo dono.

Lei disse: «Ricordo di essere stato a Sandringham, per la prima volta, a Natale. Ed ero preoccupata di cosa regalare alla Regina per Natale. Stavo pensando, 'Accidenti, cosa dovrei darle?' Ho ripensato a cosa avrei dato ai miei nonni. E ho pensato: 'Le farò qualcosa.' Il che avrebbe potuto andare terribilmente storto. Ma ho deciso di fare la ricetta del chutney di mia nonna. Ero leggermente preoccupata, ma il giorno dopo ho notato che era sul tavolo».

