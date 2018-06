Richard Gere sposo la moglie ha 33 anni in meno â€‹«Conosciuti a Positano»

Don't miss our #exclusive interview and photos from Richard Gere and Alejandra Silva's fairy tale wedding in this week's HELLO!- out now. pic.twitter.com/fY72MDaLXL — HELLO! (@hellomag) 4 giugno 2018

La cerimonia si è svolta nello scorso mese di aprile ma le foto deldi, sono state diffuse solo ieri. A pubblicarle, in esclusiva, è stata la rivista Hello!, che ha intervistato la fortunata moglie dell'amatissimo attore.Il suo nome è, è un'imprenditrice spagnola e ha, ben 33 in meno rispetto al suo Richard. La donna ha raccontato alla rivista che ha pubblicato le foto delle nozze come è nato l'amore con suo marito: «Era il, ero a, dove la mia famiglia possiede un hotel. Richard soggiornava lì e un amico in comune ci fece conoscere. Al primo sguardo, sentimmo entrambi una forte attrazione, non smettevamo di guardarci e da allora siamo stati inseparabili».Prima della proposta di matrimonio, Alejandra aveva deciso di seguire l'attore di Pretty Woman negli Stati Uniti e di convertirsi al buddismo. Alla fine, nello scorso aprile, è giunto il fatidico sì, durante una cerimonia celebrata nel ranch di proprietà dell'attore, nei dintorni di. Le nozze sono state celebrata in tema, con tanto di tende importate dalla città di Jaipur e fiori con bandiere tibetane.«Richard è l'uomo più umile, sensibile, affettuoso, attento, generoso e divertente che abbia mai conosciuto» - ha rivelato Alejandra - «Cosa posso dire? Sono così innamorata... Mi sento così fortunata, ogni giorno mi ricorda che sono importante per lui».