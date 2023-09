Raimondo Todaro, pace fatta con Francesca Tocca? Il ballerino si racconta a Verissimo: età, carriera, la crisi matrimoniale e i (tanti) gossip

Raimondo Todaro a Verissimo. Oggi, domenica 10 settembre, il ballerino e docente della scuola di Amici torna nel salotto di Silvia Toffanin per raccontarsi come mai prima d'ora. Una vita la sua segnata da tante vittorie ma anche tante sconfitte. Vediamo dunque chi è Raimondo Todaro.



Raimondo Todaro chi è

Raimondo Todaro è nato a Catania, il 19 gennaio 1987 (ha 36 anni) ma è cresciuto a Casterlnuovo del Garda dove i genitori si erano trasferiti). La danza è sempre stata la sua passione e fin da piccolissimo si vedeva che sarebbe stato quello il suo futuro professionale.

A 5 anni ballava già, insieme a suo fratello Salvatore, con cui ha sempre avuto un legame speciale tanto da condividere la stessa passione. Insieme in Sicilia hanno aperto una scuola di danza che seleziona i talenti emergenti.

La carriera

A soli 9 anni il primo trionfo nazionale, a cui sono seguiti il secondo e il terzo posto in 5 campionati mondiali ed è 18 volte campione italiano di ballo in varie specialità, dalla combinata alle danze standard e latinoamericane. Nel 2005 arriva a Ballando con le stelle e diventa presto uno dei volti di punta della trasmissione.

Non solo ballerino, Raimondo si è cimentato infatti anche come attore. Ha avuto un ruolo in fiction come Squadra Antimafia 6, Il Commissario Montalbano e altro ancora. Impegnato anche nel sociale, gioca nella Nazionale Attori per fare beneficenza. Nel 2021 ha lasciato Ballando con le stelle, con non pochi rumors, per iniziare una nuova avventura ad Amici di Maria De Filippi, nel ruolo di insegnante di danza. Avventura che ancora prosegue.

Il matrimonio

Sposato dal 2014 con Francesca Tocca, ballerina e volto noto nella rosa dei professionisti di Amici di Maria De Filippi. LI due si sono conosciuti quando ancora erano giovanissimi, lui 18 anni e lei 16.

Hanno avuto una figlia, Jasmine, nata nel 2013 che già studia danza. Un rapporto il loro segnato anche da tanti rumors e crisi

La crisi con la moglie e i gossip

Alla fine del 2019 la coppia ha vissuto un periodo di forte crisi che ha portato alla fine del matrimonio.

La coppia fece molto chiacchierare per una presunta storia tra i due, gossip che i due hanno subiro spento. da quel momento in poi i flirt accostati al ballerino sono tantissimi: Paola Leonetti, giovane influencer classe '97 e poi anche di un flirt con Sara Arfaoui, professoressa de L’Eredità.

Lui ha sempre prontamente smentito. Poi nel 2021 la vita del ballerino prende una nuova piega: lascia il programma di Milly Carlucci e approda nella scuola di Amici. Qui la carriera decolla e anche la sua vita privata: torna assieme alla moglie Francesca Tocca. I fan posso tirare un sospiro di sollievo, ma poi tutto cambia ancora.

Crisi rientrata con Francesca Tocca?

Nell’estate del 2023 si sono rincorse voci di una presunta nuova crisi che li avrebbe portati a passare il mese di agosto separati. Si è parlato di liti in Sardegna, di una Francesca che rientrava sola e in lacrime in hotel e il gossip è esploso. Ma poi un cuore sotto un post Instagram di raimondo messo dalla moglie pare abbia messo a tacere le voci, forse.

Chi è Francesca Tocca

Dal 2014 Raimondo Todaro è sposato Francesca Tocca anche lei ballerina (professionista da quando ha 16 anni): nata a Catania il 24 luglio 1989 . La notorietà la 34enne l’ha raggiunta dal 2015, quando è entrata a far parte del cast di professionisti di Amici.