Patrizia Pellegrino e il tradimento del marito: «Choc, saputo dai giornali»

“Il direttore di un giornale mi chiamò per dirmi che aveva le foto, io gli chiesi di darmi il tempo di chiarire con mio marito”,, ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me” ha parlato di come ha scoperto deldell’exStefano Todini.Patrizia infatti è venuto a sapere tutto dai giornali: “Il direttore mi disse che le avrebbe rifiutate ma che la settimana successiva sarebbero state su un'altra copertina. Così, da un giorno all'altro. Io stavo svenendo: è stato un choc, umiliante e brutto. Una sensazione molto negativa che non mi piace ricordare, sinceramente”.Le conseguenze naturalmente sono stati devastanti: “Mi ha fatto tanto male. Dopo questo choc ho avuto la depressione che è stata una cosa che non credevo potesse assalire me che sono piena di energia. Invece mi ha attaccata: è una sensazione che viene da un giorno all'altro e non hai più voglia di alzarti dal letto".Anche tornare al lavoro non è stato semplice: “La stampa mi aspettava e io piangevo nel mio cuore. Anche la gente mi aspettava per vedermi sorridere e io avevo l'attacco di panico prima di entrare in scena. Avevo una tachicardia che non mi faceva respirare”.