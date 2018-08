Temptation Island Vip: chi è Patrick Baldassari il fidanzato di Valeria Marini

di Ida Di Grazia

è il prossimo concorrente di Temptation Island Vip 2018 , in qualità di fidanzato di, ed è noto alle cronache mondane per essere stato il fidanzato diex tronista del programma, ma soprattutto perchè con Valeria Marini ha vuto una relazione, durata circa otto mesi, già nel 2016.Baldassari è un imprenditore e procuratore sportivo. Ha ideato e organizzato insieme al padre ildi Milano Marittima, evento che ogni anno richiama numerose star del piccolo schermo e che proprio in occasione di una passata edizione ha fatto scoccare la scintilla con Valeria Marini.Due anni dopo la fine della storia d'amore tra la "coppia stellare", sembra essere di nuovo tornato il sereno, anzi, la trasmissione condotta dara, potrebbe essere un banco di prova per constatarne la solidità prima di convolare a nozze.