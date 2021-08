Paris Hilton improbabile chef su Netflix. Fan divisi sui social. «Caotico, ma bello per questo»

Cooking With Paris è uscito su Netflix il 4 agosto e già si può dire che tutti ne sono ossessionati. Cooking With Paris su Netflix vede Paris Hilton mentre tenta di cucinare la cena dei suoi amici famosi, nonostante abbia pochissima esperienza di cucina professionale. Dopo aver preparato il terreno con alcuni video di cucina sul suo canale YouTube, alla diva è stata commissionata una serie in sei parti in cui Paris invita diversi ospiti famosi come l’amica di lunga data Kim Kardashian, la cantante Demi Lovato e la comica Nikki Glaser a unirsi a lei per cena.

Paris Hilton chef su Netflix, le ricette

Paris trova ricette pescate su una varietà di fonti e si affida ai produttori per condividere le loro conoscenze culinarie, e mentre ammette di “non essere una cuoca addestrata” nell’introduzione al suo spettacolo, non ha paura di commettere errori, anzi la ricetta del successo probabilmente si deve proprio a questi utlimi.

In un episodio, Paris, vestita con un abito nero scintillante con maniche piumate e tacchi alti, prepara a sua madre e sua sorella una cena a base di bistecca: «Non è proprio l’abbigliamento da cucina più pratico, ma mi piace cucinare con stile», dice prima di aprire una scatola di caviale e condividerla con il suo cane.

I fan si sono rivolti a Twitter per condividere la loro opinione sul nuovo spettacolo, e tutti l’hanno adorato. Una persona ha detto: «Cucinare con Paris su Netflix ha curato la mia depressione». Un altro si è trovato perplesso per alcune delle decisioni prese dalla star in cucina.

In molti hanno scritto: «Ho iniziato il programma di cucina Paris Hilton. Non sa cosa siano le pinze, il che va bene, ma cucina con guanti senza dita, il che mi dà ansia».

Un altro spettatore ha commentato: «Il programma di cucina di Paris Hilton è così caotico, ma mi piace per questo».

La sinossi ufficiale recita: «Paris Hilton sa cucinare... in un certo senso. E sta capovolgendo il tradizionale programma di cucina. Non è una chef qualificata e non sta cercando di esserlo.Con l’aiuto dei suoi amici famosi, esplora nuovi ingredienti, nuove ricette ed elettrodomestici da cucina esotici. Ispirata dal suo video virale su YouTube, Paris ci porterà dal negozio di alimentari alla tavola imbandita finita...E potrebbe effettivamente imparare a orientarsi in cucina».

