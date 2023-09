Rudi Garcia, di nuovo papà a 59 anni: nata la quarta figlia dell'allenatore del Napoli, è la prima con ​Francesca Brienza

In campo deve ancora plasmare il suo Napoli, fuori però Rudi Garcia può festeggiare. Il tecnico azzurro ha festeggiato quest'oggi, 8 settembre, la nascita della figlia, la prima della sua nuova relazione con la compagna Francesca Brienza, giornalista conosciuta ai tempi della Roma, quando la donna lavorava a Roma Channel.

Il precedente matrimonio

La piccola è la quarta figlia di Garcia, che va dunque ad aggiungersi a Carla, Eva e Lena nate dal precedente matrimonio con Veronique. Il nome della neonata non è stato ancora rivelato, così come la gravidanza stessa è rimasta un mistero per molto tempo, con Garcia che si è mostrato da subito molto riservato riguardo la sua vita privata.