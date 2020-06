Paolo Bonolis nonno a settembre, le foto della figlia con il pancione a due mesi dall'annuncio: «Mi ha messo incinta, ottimo lavoro»

Paolo Bonolis diventerà nonno a settembre. Sua figlia, Martina Anne, è in dolce attesa e lo aveva annunciato su Instagram un paio di mesi fa, con un selfie allo specchio in cui mostrava il pancione. Nei giorni scorsi ha pubblicato un nuovo scatto con le forme arrotondate. L'annuncio lo aveva scritto in inglese e in maniera scherzosa: «Sto indossando una salopette premaman perché baby Garza nascerà a Settembre e perché sono un'agricoltrice incinta. Congratulazioni a Tito Gramza per avermi messa incinta. Ottimo lavoro!».

Martina Anne Bonolis e il marito si sono sposati a novembre dello scorso anno e ovviamente Paolo Bonolis li aveva raggiunti senza nascondere la commozione. Martina è nata dal matrimonio con Diane Zoeller, una famosa psicologa americana che ha preferito far crescere i figli negli Stati Uniti, mentre Bonolis era impegnato a costruirsi una carriera televisiva.

Da Diane, Paolo ha avuto un altro figlio, Stefano, e con l'attuale moglie, Sonia Bruganelli, è diventato padre altre tre volte. Per l'occasione anche Paolo Bonolis si era recato a New York per partecipare a questo evento così importante. Intanto, cresce l'attesa per l'arrivo del nipotino. Un'immensa gioia per tutta la famiglia.





