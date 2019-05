Pamela Prati choc: «Mi hanno minacciata con l'acido» Poi scoppia la lite con l'agente

di Emiliana Costa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continuano a uscire indiscrezioni sull'intervista che l'ex volto del Bagaglino ha rilasciato a Verissimo.si sarebbe infuriata con Pamela Prati, che a sua volta avrebbe lasciato lo studio. E adesso si aggiungerebbero nuovi dettagli al giallo dell'anno.La scorsa notte, Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, ha condiviso suun post con nuove indiscrezioni. Scrive Signoretti: «». Insomma, la showgirl sarda avrebbe affermato di essere stata minacciata con l'acido. Non è chiaro se faccia riferimento a un hater. Ma in attesa che escano nuovi dettagli, ecco un nuovo colpo di scena., giornalista di Chi e autore televisivo, ecco cosa ha scritto su: «». Insomma, secondo il giornalista ci sarebbe stata una discussione furiosa tra Pamela e la sua agente. Parpiglia non la nomina, ma potrebbe essere proprio. Cosa starà succedendo? I nodi stanno venendo al pettine? Staremo a vedere.