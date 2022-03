U&D, paura per Noemi Barattolo. Il racconto social: «Sono volata dalla moto…»

Noemi Barattolo, ex corteggiatrice di “Uomini e donne” di Maria De Filippi spaventa i follower raccontando dal social l’incidente stradale in cui è stata coinvolta e che poteva avere conseguenze ben peggiori rispetto a quanto accaduto.

U&D, paura per Noemi Barattolo. Il racconto social

Noemi Barattolo passa dalle vicende sentimentali di “Uomini e donne” alla cronaca dell’incidente stradale in cui è stata coinvolta. L’ex corteggiatrice del datign show condotto da Maria De Filippi ha infatti raccontato ai follower su Instagram l’accaduto attraverso le stories del suo account: «Ciao ragazzi - ha spiegato - volevo dirvi che in questi giorni sarò assente perché ieri io e un mio amico abbiamo fatto un incidente in motocicletta, sto male, sono stata tutta la serata di ieri fino all’una e mezza di notte in ospedale... Alle persone che prendono la patente da poco o che non sono capaci di guidare in giro per la città non gli dovrebbe essere concesso l’utilizzo dell’automobile, succedono cose gravi e ci rimettono le persone che non hanno colpe».

Naomi ha poi spiegato la dinamica dello scontro: «Sono volata dalla moto, ho perso il caso e sono caduta oltrepassando l’auto che ci ha incrociati. Sono caduta di testa e schiena, fortunatamente, mi sono accovacciata in aria altrimenti non sarei qui a scrivere ora. Ho avuto una frattura alla spina dorsale e ho dolori ovunque, ho sbattuto anche alla testa, ora devi solo riposare sperando che passerà presto…».

Ora per lei solo riposo: «Ora sono a casa – ha concluso – sono a letto, dovrò stare per parecchi giorni così, mia nonna da su’ sicuro mi avrà aiutata. Vi mando un bacio».

