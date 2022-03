Hailey Bieber, la corsa in ospedale: «Sintomi simili all'ictus, coagulo di sangue al cervello»

Hailey Bieber in ospedale dopo aver accusato “sintomi simili all'ictus”. La modella Hailey Bieber, con un messaggio su Instagram, ha avvertito i follower sul suo preoccupante stato di salute: «Giovedì mattina – ha scritto la moglie di Justin Bieber - ero seduta a fare colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere dei sintomi simili all'ictus e sono stata portata in ospedale».

Hailey Bieber, la corsa in ospedale: «Sintomi simili all'ictus»

Con un semplice post delle storie la modella Hailey Bieber, sposata col cantante Justin Bieber, ha informato i follower sul suo stato di salute. Una condivisione inaspettata da parte dei fan, in cui Haley racconta la sua corsa in ospedale: «Giovedì mattina – si legge nelle stories - ero seduta a fare colazione con mio marito quando ho iniziato ad avere dei sintomi simili all'ictus e sono stata portata in ospedale. Hanno scoperto che avevo subito un piccolissimo coagulo di sangue al cervello che ha causato una piccola mancanza di ossigeno, ma il mio corpo lo ha superato da solo e mi sono ripresa completamente in poche ore».

Ora Hailey, nipote dell’attore Alec Baldwin, è tornata a casa: «Anche se questo è stato sicuramente uno dei momenti più spaventosi che abbia mai passato - ha concluso - ora sono a casa e sto bene, e sono molto grata a tutti i fantastici dottori e infermieri che si sono presi cura di me!».

Hailey Bieber ha 25 anni ed è sposata con Justin Bieber dal 2018. Recentemente i due hanno contratto il Covid e il cantante è stato costretto a posticipare alcune date del suo nuovo tour musicale in giro per il mondo, Italia compresa, il “Justin World Tour”.

