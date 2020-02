Nicolò Zaniolo 'ufficializza' la nuova fidanzata su Instagram: ecco chi è

Ultimo aggiornamento: 18:51

ROMA - Altro che semplice crisi: tra Nicolò Zanioloè stata una rottura inevitabile. Difficile saperne i motivi, ma una cosa è certa: l'attaccante dellae della nazionale, ormai lungodegente per una rottura del legamento crociato, ha di fatto 'ufficializzato' la suasui social. Ecco di chi si tratta.Come detto dopo la fine della relazione con la fidanzata, il ventenne attaccante della Roma ha iniziato a frequentare. Già nella giornata di ieri,aveva pubblicato un selfie insieme a questa ragazza, per poi cancellarlo dopo pochi minuti.Oggi, però, dev'esserci stato un nuovo ripensamento, dal momento che, su, ha 'ripostato' una foto di, giovane attrice che ha già preso parte ad una serie di film di successo, come A casa tutti bene (diretto da Gabriele Muccino) e Non sono un assassino (regia di Andrea Zaccariello). A breve, il pubblico potrà vederla di nuovo al cinema, nel nuovo film di Gabriele Muccino, Gli anni più belli.La foto pubblicata dasu Instagram Stories non è molto recente: risale infatti al 23 settembre dello scorso anno, quandosi trovava a Parigi. Quasi certamente, non è statoa scattarla, ma evidentemente il giovane attaccante giallorosso, dopo il passo indietro di ieri, ha voluto in qualche modo annunciare di aver ritrovato l'amore.