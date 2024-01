Miriam Leone torna a casa con il piccolo Orlando: il dettaglio ai piedi dell'attrice notato dai fan

Miriam Leone è diventata mamma, per la prima volta, il 29 dicembre. Suo figlio, il piccolo Orlando, è nato dall'amore con il marito Paolo Carullo. Mamma e papà hanno annunciato la sua nascita solo pochi giorni fa sui loro profili Instagram, dove hanno anche svelato il sesso del bimbo, sconosciuto fino al parto e il nome, Orlando. I neo genitori hanno voluto dare entrambi i cognomi al figlio, dando precedenza a quello di Miriam e oggi, 4 gennaio, l'ex Miss Italia è uscita dall'ospedale, insieme alla sua famiglia, Paolo e Orlando.

Miriam Leone, il ritorno a casa con Orlando

Miriam Leone è tornata a casa insieme al marito Paolo Carullo e al piccolo Orlando.

I paparazzi di Chi erano pronti ad immortalare il momento dell'uscita dall'ospedale, dove hanno trovato l'ex Miss Italia coperta da un cappotto verde chiaro, occhiali da sole, cappello viola, ombrello a riparare tutti dalla pioggia e... ciabatte senza calzini mentre fuori pioveva.

Il particolare non è passato inosservato ai fan: «Con la pioggia in ciabatte senza calze...», mentre altre mamme la difendono perché «dopo che hai partorito non pensi più a nulla, vuoi solo tornare a casa e stare con tuo figlio».

Tuttavia, il dettaglio più bello del suo outfit rimane il sorriso raggiante di Miriam Leone che può finalmente abbracciare il piccolo Orlando, dopo una gravidanza che sembrava non finire più.