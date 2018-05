Meghan Markle, sorellastra inseguita dai paparazzi si schianta in auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Brutta disavventura per ladia due giorni dal Royal Wedding, che vedrà uniti in matrimonio proprio Meghan con il principe Harry.è stata portata in ospedale dopo un incidente automobilistico, a seguito di un confronto con i paparazzi:, la donna si è fratturata un ginocchio e una caviglia, mentre era in macchina con il compagno Mark vicino a casa loro, in Florida.Il compagno di Samantha ha detto a TMZ che, dopo che un fotografo ha fatto inversione di fronte alla loro auto, costringendolo a sterzare di colpo prendendo in pieno una barriera di cemento. La donna, 53 anni, è stata sbalzata sul parabrezza: il suo piede ha subìto una rotazione all’indietro provocando la doppia frattura.Negli ultimi giorni si è parlato molto di Samantha, per viadi aver abbandonato il papà Thomas: entrambi non sono stati invitati alla cerimonia, così come l’altro fratello Thomas jr, per via dei rapporti non idilliaci in famiglia. Il padre, ufficialmente, non potrà esserci per via di un, ma pare che l’operazione non abbia in realtà legami con il mancato invito.